Экс-защитник "Сочи" Рами продолжит карьеру в Италии

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Экс-защитник "Сочи" Рами продолжит карьеру в Италии

Бывший защитник "Сочи" Адиль Рами в скором времени станет игроком "Реджины".

По информации Football Italia, именитый француз заключит с "амарантовыми" контракт на два года.

Ожидается, что на следующей неделе 34-летний футболист пройдёт медицинское обследование, после чего "Реджина" объявит о трансфере официально.

Последним клубом Рами был "Сочи", который расторг с ним соглашение из-за обнаружения хронической травмы, несовместимой с продолжением профессиональной карьеры.

Не пропустите: Агент Рами ответил Ротенбергу, назвавшему француза "обманщиком". | http://soccernews.ru
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