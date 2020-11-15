Экс-защитник "Спартака" Ананидзе планирует завершить карьеру из-за травмы
Экс-игрок "Спартака", "Ростова" и "Крыльев Советов" Джано Ананидзе думает о том, чтобы завершить игровую карьеру. Об этом рассказал главный тренер "Ротора" Александр Хацкевич.
Отметим, 28-летний футболист летом подписал контракт с "Ротором", однако спустя месяц покинул команду, не проведя ни одной игры.
"Джано очень серьезно подошел к процессу реабилитации, но, к сожалению, колено не позволило ему продолжить карьеру. Он позвонил и сказал, что не сможет помочь "Ротору" и, скорее всего, будет заканчивать с футболом. Никаких разговоров о деньгах даже не шло. Все было чисто и открыто", - цитирует Хацкевича "Чемпионат".
А еще: Ананидзе прокомментировал свой уход из "Ротора"| http://soccernews.ru
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