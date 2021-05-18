Экс-защитник "Спартака" Боккетти прилетел получать российское гражданство

Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров

Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти находится в России, пишет "СЭ".

По информации источника, визит итальянца связан с работой над получением гражданства РФ.

Футболист с 2010 по 2019 год выступал за "Рубин" и "Спартак", то есть достаточно прожил в стране, чтобы претендовать на российский паспорт.

Более того, Боккетти, который в текущем сезоне выступает на правах аренды за "Пескару", женат на россиянке Екатерине Мальцевой.

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