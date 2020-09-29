Экс-защитник "Спартака" Боккетти стал игроком клуба Серии B "Пескары"

Защитник "Вероны" Сальваторе Боккетти стал игроком "Пескары", выступающей в Серии B.

Ранее футболист играл за казанский "Рубин" и московский "Спартак".

33-летний игрок будет выступать в итальянском клубе на правах аренды до лета 2021 года.

Бокетти выступает в "Ароне" с лета 2019 года. В составе этой команды Сальваторе провел 5 матчей.

Напомним, футболист в составе "Спартака" в сезоне-2016/17 стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России в 2017 году.

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