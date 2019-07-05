Экс-защитник "Спартака" Макеев продолжит карьеру в Армении

Российский защитник Евгений Макеев стал игроком "Арарата", сообщает пресс-служба "белых орлов".

29-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с армянским клубом контракт до 2020 года.

Макеев наиболее известен по выступлениям за "Спартак" и "Ростов". Также защищал цвета "Шексны", "Сочи" и "Ротора".

За сборную России центрбек провёл три матча в период с 2011 по 2015 год.

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