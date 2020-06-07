Экс-защитник "Спартака" Макеев рассказал, что у Карпина с Дзюбой была обоюдоострая неприязнь

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Экс-защитник "Спартака" Макеев рассказал, что у Карпина с Дзюбой была обоюдоострая неприязнь

Экс-игрок "Спартака" Евгений Макеев в ютуб-канале "У Кузьмича" вспомнил о работе с Валерием Карпиным.

"Карпин - эмоциональный тренер. Напихать для него - вообще спокойно, как здравствуйте. С Дзюбой у Карпина были сложные отношения. Думаю, у них была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они сработались бы вместе", - сказал Макеев.

Напомним, специалист возглавлял "Спартак" с 2009 по 2014 год.

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