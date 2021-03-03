Экс-защитник "Спартака" Митрески рассказал, почему клуб провалился в Лиге Чемпионов, проиграв все матчи со счетом 1:18

Северомакедонский защитник Игор Митрески, выступавший за "Спартак" с 2001 по 2004 годы, рассказал, почему московский клуб в 2002 году провалился в Лиге Чемпионов. Тогда "красно-белые" проиграли все шесть матчей в группе с разницей мячей 1:18.

"У нас тогда была не очень сильная команда. Много молодых футболистов, шла перестройка "Спартака". Сыграли, как могли. Огунсанья, Фло, Зоа, Скарлетт - это не футболисты. Не знаю, кто и как их привез, но это не уровень "Спартака". Поэтому у нас и пошли такие результаты. Это уровень для второй лиги. Они относились несерьезно ко всему: на базе постоянно шутили про тренировки, питание. С ними было весело, но они несерьезные. Но мы приняли их такими, какие они есть. Мы не могли изменить их, им не по 12 лет было", - приводит слова Митрески Sport24.

Напомним, что в той Лиге Чемпионов "Спартак" играл в группе с "Ливерпулем", "Валенсией" и "Базелем".

Не пропустите: Бывший игрок "Спартака" Митрески рассказал, как в Северной Македонии относятся к Путину. | http://soccernews.ru