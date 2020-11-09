Экс-защитник "Спартака" Пареха завершил карьеру

Экс-игрок "Спартака" Николас Пареха сообщил о том, что завершает футбольную карьеру. Об этом сообщается в твиттере "красно-белых".

Напомним, защитник играл за "Спартак" с 2010 о 2014 год, а также год провел в аренде в "Севилье".

Николас Пареха завершил карьеру футболиста



Mucha suerte en tu nueva aventura, Nico @nicopareja21! ⚪ https://t.co/RMijN4piuD — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 9, 2020

Последним клубом футболиста был "Атлас", который он покинул летом 2019 года. С того момента он находился без работы.

За весь период своей карьеры он становился чемпионом Бельгии и выиграл Кубок страны с "Андерлехтом". Также выиграл две Лиги Европы с "Севильей".