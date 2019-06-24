Экс-защитник "Спартака" Паршивлюк перешел в "Динамо"

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Экс-защитник "Спартака" Паршивлюк перешел в "Динамо"

"Динамо" объявило о переходе защитника Сергея Паршивлюка, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "бело-голубым" бесплатно. Стороны заключили контракт на два года с возможностью продления еще на год.

30-летний Паршивлюк является воспитанником "Спартака". Также он играл за "Анжи" и "Ростов". За сборную России сыграл три матча. Трехкратный серебряный призер чемпионата России. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло 12 место в чемпионате России.

Не пропустите: "Динамо" объявило о продлении контракта с основным защитником. | http://soccernews.ru
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