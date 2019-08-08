Экс-защитник "Спартака" Рохо может перейти в "Эвертон"

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Экс-защитник "Спартака" Рохо может перейти в "Эвертон"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может быть отдан в аренду в "Эвертон". Об этом информирует Daily Mail.

По данным источника, 29-летний футболист, скорее всего, покинет команду этим летом. Игрок хочет сменить клуб, так как рассчитывает на предоставление большей игровой практики.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 5 матчах за "МЮ". Рохо перешёл в стан "красных дьяволов" летом 2014 года. Ранее футболист играл в "Спартаке", "Спортинге" и "Эстудиантесе".

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