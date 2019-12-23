Экс-защитник "Спартака" стал тренером "Урала"

Бывший защитник московских "Динамо" и "Спартака", а также сборной России Юрий Ковтун вошел в тренерский штаб "Урала" из Екатеринбурга.

"Тренерский штаб ФК "Урал" пополнил Юрий Ковтун. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер, подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфенова", - сообщается в официальном Twitter "Урала".

49-летний Ковтун с 2007 по 2009 годы тренировал "МВД России", а затем входил в тренерские штабы "Салюта", "Волги", "Тосно" и "Динамо".

После 19 туров "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка.

Не пропустите: Чистяков назвал главную задачу "Ростова" на сезон. | http://soccernews.ru