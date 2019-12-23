Экс-защитник "Спартака" стал тренером "Урала"
Бывший защитник московских "Динамо" и "Спартака", а также сборной России Юрий Ковтун вошел в тренерский штаб "Урала" из Екатеринбурга.
"Тренерский штаб ФК "Урал" пополнил Юрий Ковтун. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер, подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфенова", - сообщается в официальном Twitter "Урала".
49-летний Ковтун с 2007 по 2009 годы тренировал "МВД России", а затем входил в тренерские штабы "Салюта", "Волги", "Тосно" и "Динамо".
После 19 туров "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15