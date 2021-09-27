Экс-защитник "Урала" и "Тамбова" Ароян стал автором уникального достижения в Ла Лиге
Фото твиттер Ла Лиги
Центральный защитник "Кадиса" Вараздат Ароян поразил ворота "Райо Вальекано" (1:3) в матче 7-го тура чемпионата Испании.
Бывший игрок "Урала" и "Тамбова" стал первым армянином, забившим гол в Ла Лиге, сообщает Opta.
Армения - 91-я страна, представители которой отличались в высшем испанском дивизионе.
Напомним, что Ароян перешёл в "Кадис" минувшим летом на правах свободного агента из "Астаны".
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Главные новости дня: 26 сентября
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