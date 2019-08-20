Экс-защитник "Ювентуса" и "Арсенала" Лихтштайнер перешёл в клуб Бундеслиги

"Аугсбург" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Штефана Лихтштайнера.

35-летний швейцарец присоединился к немецкому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

В новой команде футболист будет играть под 2-м номером.

Последним клубом Лихтштайнера был лондонский "Арсенал", который он покинул в начале июня.

Также опытный фулбек ранее защищал цвета "Грассхоппера", "Лилля", "Лацио" и "Ювентуса".

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