Экс-защитник "Ювентуса" высказался о будущем Дибалы

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Экс-защитник "Ювентуса" высказался о будущем Дибалы

Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен

Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатия поделился мнением о будущем Пауло Дибалы, который по окончании нынешнего сезона покинет туринский клуб на правах свободного агента.

"В Италии я вижу Дибалу только в "Ювентусе", ни в каком другом клубе. У него есть отличная возможность заиграть в Испании, Франции или Германии. У меня нет сомнений, что он может заиграть в любой команде.

Я надеюсь, Дибала примет правильное решение, он настоящий друг и я его очень сильно люблю", – сказал Бенатия в интервью для Tutto Juve.

Ранее сообщалось, что приоритетом Дибалы является переход в Ла Лигу.

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