Экс-защитник "Ювентуса" высказался о будущем Дибалы
Фото: твиттер Дибалы\Автор неизвестен
Экс-защитник "Ювентуса" Мехди Бенатия поделился мнением о будущем Пауло Дибалы, который по окончании нынешнего сезона покинет туринский клуб на правах свободного агента.
"В Италии я вижу Дибалу только в "Ювентусе", ни в каком другом клубе. У него есть отличная возможность заиграть в Испании, Франции или Германии. У меня нет сомнений, что он может заиграть в любой команде.
Я надеюсь, Дибала примет правильное решение, он настоящий друг и я его очень сильно люблю", – сказал Бенатия в интервью для Tutto Juve.
Ранее сообщалось, что приоритетом Дибалы является переход в Ла Лигу.
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|Команда
|М
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17