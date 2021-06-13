Экс-защитник "Зенита" Гарай близок к возвращению в Ла Лигу

Теги эсекьель гарайхетафе

Экс-защитник "Зенита" Гарай близок к возвращению в Ла Лигу

Фото: инстаграм Эсекьеля Гарая/Автор неизвестен

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай в ближайшее время, скорее всего, перейдет в испанский "Хетафе", сообщает AS.

Футболист является свободным агентом, поэтому достанется "Хетафе" бесплатно. Гарай подпишет с клубом двухлетний контракт.

34-летний Гарай ранее выступал за "Ньюэллз Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Расинг", "Бенфику", "Зенит" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

Не пропустите: "Шахтер" объявил о подписании бразильского таланта из "Бенфики". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Руй Витория прилетел в Москву и сфотографировался с шарфом "Спартака"

Руй Витория прилетел в Москву и сфотографировался с шарфом "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов