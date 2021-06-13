Экс-защитник "Зенита" Гарай близок к возвращению в Ла Лигу

Фото: инстаграм Эсекьеля Гарая/Автор неизвестен

Аргентинский защитник Эсекьель Гарай в ближайшее время, скорее всего, перейдет в испанский "Хетафе", сообщает AS.

Футболист является свободным агентом, поэтому достанется "Хетафе" бесплатно. Гарай подпишет с клубом двухлетний контракт.

34-летний Гарай ранее выступал за "Ньюэллз Олд Бойз", "Расинг", "Реал", "Расинг", "Бенфику", "Зенит" и "Валенсию". За сборную Аргентины сыграл 32 матча.

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