Экс-защитник "Зенита" Гарай начал тренироваться после перенесенной операции на колене

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Экс-защитник "Зенита" Гарай начал тренироваться после перенесенной операции на колене

Экс-защитник "Зенита", а ныне игрок "Валенсии" Эсекьель Гарай в инстаграме показал, как восстанавливается после операции на колене.

В соцсети 33-летний футболист опубликовал видео, где он тренируется с мячом и просто выполняет упражнения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto va cogiendo forma ‍♂️ #G24

Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

Напомним, полтора месяца назад Гарай стал первым игроком Ла Лиги, который заболел коронавирусом. На данный момент защитник полностью здоров.

Соглашение Гарая с "Валенсией" рассчитано до лета 2020 года.

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