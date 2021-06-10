Экс-защитник "Зенита" Ломбертс начал тренерскую карьеру

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Экс-защитник "Зенита" Ломбертс начал тренерскую карьеру

Фото инстаграм Николаса Ломбертса

Бывший защитник питерского "Зенита" Николас Ломбертс объявил о вхождении в тренерский штаб "Гента".

"Я в порядке. Недавно получил новую работу - буду ассистентом главного тренера в "Генте". Это ещё один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом, у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам.

Информация о том, что я могу работать скаутом в "Зените"? Нет. Никто из "Зенита" со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась", - сказал 36-летний бельгиец.

Ломбертс защищал цвета "Зенита" с 2007 по 2017 год, сыграл 289 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. В его активе 12 выигранных трофеев с "сине-бело-голубыми".

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