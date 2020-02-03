Экс-защитник "Зенита" пропустит остаток сезона из-за травмы колена
Центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай получил серьёзную травму колена, сообщает Marca.
По сведениям издания, у аргентинца диагностирован разрыв крестообразных связок.
Таким образом, 33-летний футболист пропустит остаток текущего сезона. Кстати, контракт латиноамериканца с "летучими мышами" истекает летом, поэтому вероятно его карьера на "Месталье" завершена.
Гарай известен по выступлениям за питерский "Зенит" в период с 2014 по 2016 год.
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|Команда
|М
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14