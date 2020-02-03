Экс-защитник "Зенита" пропустит остаток сезона из-за травмы колена

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Экс-защитник "Зенита" пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай получил серьёзную травму колена, сообщает Marca.

По сведениям издания, у аргентинца диагностирован разрыв крестообразных связок.

Таким образом, 33-летний футболист пропустит остаток текущего сезона. Кстати, контракт латиноамериканца с "летучими мышами" истекает летом, поэтому вероятно его карьера на "Месталье" завершена.

Гарай известен по выступлениям за питерский "Зенит" в период с 2014 по 2016 год.

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