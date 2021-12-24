Экс-защитника "Зенита" Кришито зовут в МЛС

Фото инстаграм Доменико Кришито

Капитан "Дженоа" Доменико Кришито получил предложение от канадского "Торонто", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, клуб МЛС выразил готовность заключить с 34-летним футболистом контракт на два года.

Итальянский защитник, чья рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро, ответил отказом.

В текущем сезоне Кришито сыграл 16 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его соглашение с "Дженоа" рассчитано до 2023 года.

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