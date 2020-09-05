Экс-защитнику "Реала" выдвинули обвинения в распространении детской порнографии

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Экс-защитнику "Реала" выдвинули обвинения в распространении детской порнографии

Известный в прошлом немецкий футболист Кристоф Метцельдер близок к тому, чтобы оказаться в тюрьме.

Прокуратура официально выдвинула обвинения бывшему защитнику сборной Германии в хранении и распространении детской порнографии.

Сообщается, что следователи нашли почти 300 файлов с детской и юношеской порнографией на мобильном телефоне спортсмена, то есть его вина полностью доказана.

На какой срок немец может попасть за решётку, пока неизвестно.

39-летний Метцельдер наиболее известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию" (2000-2007), "Реал" (2007-2010) и "Шальке" (2010-2013).

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