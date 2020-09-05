Экс-защитнику "Реала" выдвинули обвинения в распространении детской порнографии
Известный в прошлом немецкий футболист Кристоф Метцельдер близок к тому, чтобы оказаться в тюрьме.
Прокуратура официально выдвинула обвинения бывшему защитнику сборной Германии в хранении и распространении детской порнографии.
Сообщается, что следователи нашли почти 300 файлов с детской и юношеской порнографией на мобильном телефоне спортсмена, то есть его вина полностью доказана.
На какой срок немец может попасть за решётку, пока неизвестно.
39-летний Метцельдер наиболее известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию" (2000-2007), "Реал" (2007-2010) и "Шальке" (2010-2013).
Не пропустите: "Рука была в наручниках, меня били по ноге". Магуайр рассказал об аресте в Греции. | http://soccernews.ru
главное
-
В российском клубе зафиксирована вспышка коронавируса
-
"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи"
-
Матч Лиги Наций отменили из-за коронавируса
-
Официально: "Арсенал" повторно арендовал Себальоса
-
Чехия победила в гостях Словакию, Шотландия и Израиль обменялись голами и другие итоги матчей Лиги наций
Лента новостей
-
Вернер отказал "Манчестер Сити" ради "Челси"
-
Определён лучший игрок "Рубина" в августе
-
"Вильярреал" подписал голкипера "Реал Сосьедада"
-
Роналду выбыл из строя из-за укуса пчелы
-
Мхитарян оценил уровень Серии А
-
"Аталанта" арендовала защитника "Ювентуса"
-
ПСЖ выкупил вратаря "Севильи"
-
Новичок "Ливерпуля" Цимикас заразился коронавирусом
-
Павлюченко сравнил Соболева с Краучем
-
Барриос отреагировал на слухи об уходе из "Зенита"
-
Месси пропустил субботнюю тренировку "Барселоны"
-
Экс-защитнику "Реала" выдвинули обвинения в распространении детской порнографии
-
"Лидс" нацелился на полузащитника "Барселоны"
-
В российском клубе зафиксирована вспышка коронавируса
-
"Эвертон" объявил о трансфере хавбека "Наполи"
-
Роналду поделился ожиданиями от старта сборной Португалии в Лиге Наций
-
Сборная России опубликовала результаты тестирования футболистов на коронавирус
-
"Реал" может снова пойти на сокращение зарплат игроков и тренеров
-
Манчини из-за плохого зрения не поставил Кьеллини в стартовый состав на матч Италия - Босния
-
Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Депая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20