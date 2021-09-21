Экс-зенитовец Кришито спас "Дженоа" от поражения в матче с "Болоньей"

Теги дженоаболонья

Экс-зенитовец Кришито спас "Дженоа" от поражения в матче с "Болоньей"

Фото: инстаграм Доменико Кришито/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Италии "Болонья" и "Дженоа" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Аарон Хики, но вскоре равновесие восстановил Маттиа Дестро. На 85-й минуте хозяев вывел вперед Марко Арнаутович, но гостей от поражения спас Доменико Кришито.

"Болонья", набрав восемь очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с четырьмя очками поднялась на 14-ю позицию.

"Болонья" Болонья – "Дженоа" Генуя - 2:2 (0:0)
Голы: Хики, 49 - 1:0, Дестро, 55 - 1:1, Арнаутович, 85 (с пенальти) - 2:1, Кришито, 89 (с пенальти) - 2:2

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 80), Сориано, Сванберг (Сансоне, 80), Домингес, Арнаутович, Орсолини (Ольсен, 64), Барроу (Виньято, 64).

"Дженоа": Сиригу, Камбьязо (Гильоне, 80), Максимович, Бани (Ванхойсден, 80), Кришито, Бадель, Эрнани (Пандев, 68), Фарес (Портанова, 59), Ровелла (Бехрами, 46), Дестро, Каллон.

Не пропустите: "Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на первое место в Серии А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уткин ярко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Уткин ярко прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов