Экс-зенитовец Кришито спас "Дженоа" от поражения в матче с "Болоньей"
Фото: инстаграм Доменико Кришито/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Италии "Болонья" и "Дженоа" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале второго тайма счет открыл Аарон Хики, но вскоре равновесие восстановил Маттиа Дестро. На 85-й минуте хозяев вывел вперед Марко Арнаутович, но гостей от поражения спас Доменико Кришито.
"Болонья", набрав восемь очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с четырьмя очками поднялась на 14-ю позицию.
"Болонья" Болонья – "Дженоа" Генуя - 2:2 (0:0)
Голы: Хики, 49 - 1:0, Дестро, 55 - 1:1, Арнаутович, 85 (с пенальти) - 2:1, Кришито, 89 (с пенальти) - 2:2
"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики (Дейкс, 80), Сориано, Сванберг (Сансоне, 80), Домингес, Арнаутович, Орсолини (Ольсен, 64), Барроу (Виньято, 64).
"Дженоа": Сиригу, Камбьязо (Гильоне, 80), Максимович, Бани (Ванхойсден, 80), Кришито, Бадель, Эрнани (Пандев, 68), Фарес (Портанова, 59), Ровелла (Бехрами, 46), Дестро, Каллон.
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