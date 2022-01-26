Экс-жена Малафеева купила квартиру через два месяца после развода
Фото: инстаграм Екатерины Малафеевой/Автор неизвестен
Екатерина Малафеева, бывшая жена экс-вратаря петербургского "Зенита" Вячеслава Малафеева, сообщила, что купила квартиру. Это случилось через два месяца после развода с Вячеславом.
"День Х настал. На сделку как на праздник. Сегодня целый день по банкам, МФЦ", — написала Малафеева в сториз своего инстаграма. Для совершения сделки Екатерина взяла ипотеку на несколько миллионов рублей.
Екатерина и Вячеслав были женаты с декабря 2012 года. У них есть общий сын Алекс (родился 10 мая 2013 года).
Не пропустите: Бывшая жена Гуфа ответила на обвинения в причастности к разводу Малафеева. | http://soccernews.ru
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