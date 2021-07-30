Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла

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Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, выразила недовольство тем, какие суммы переводит ей футболист на содержание детей.

"Исправно платит алименты раз в 10 дней. Это прогресс, Паша! А вот только про одежду, стоматологов и репетиторов ты забыл. И да, Паша, машина, на которой я возила детей, без резины и страховки", — написала Мамаева в сториз своего Instagram.

32-летний Мамаев находился в браке с Аланой с 2013 года. В 2021 году Алана объявила о разводе из-за измены мужа.

Ранее сообщалось, что для мирного решения вопроса Алане предлагали платить 150 тысяч рублей в месяц. Однако девушка отказалась, так как претендует на четверть доходов.

Кроме того, Алана хочет разделить с Мамаевым совместно нажитое имущество.

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