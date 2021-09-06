Экс-жена Мамаева потребовала купить одежду дочери, назвав футболиста тупым

Фото инстаграм Павла Мамаева

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, обратилась к экс-супругу через инстаграм.

Девушка призналась, что другие способы коммуникации с футболистом не работают.

"Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут!" - написала Алана в сторис.

Мамаевы развелись весной этого года после 8 лет в браке. Алиса - общая дочь пары.

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