Экс-жена Мамаева потребовала купить одежду дочери, назвав футболиста тупым
Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, обратилась к экс-супругу через инстаграм.
Девушка призналась, что другие способы коммуникации с футболистом не работают.
"Мамаев, у Алисы нет зимней одежды и обуви. Купи и пришли через адвокатов. Если ты настолько тупой, что этого не понимаешь, пишу тут!" - написала Алана в сторис.
Мамаевы развелись весной этого года после 8 лет в браке. Алиса - общая дочь пары.
Не пропустите: Журналист Соловьев ярко высказался о разводе Павла и Аланы Мамаевых. | http://soccernews.ru
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