Экс-жена первого мужа Мамаевой высказалась об Алане
Фото: инстаграм Аланы Мамаевой/Автор неизвестен
Александра Кабаева, бывшая жена Александра Липового, который был женат на экс-супруге футболиста "Ростова" Павла Мамаева Алане, поделилась мнением о Мамаевой. После развода с футболистом Алана возобновила общение с Липовым.
"К общению Аланы и Липового отношусь как к детскому саду, потому что на протяжении 10 лет Александр не общался с сыном от Аланы, говорил, что это вообще не его ребенок. Мальчика воспитывал Павел Мамаева - одевал его, возил на курорты, и тут в один момент все поменялось - Паша стал плохим, а Саша хорошим. Тут, наверно, просто пиар. Потому что, когда началась история с разводом Павла и Алана, Липовой пропал из жизни Демида (сын Кабаевой и Липового) и стал заниматься ребенком от Аланы. Алана - несчастная женщина, которую мне жаль. Мне на нее без разницы. Я всегда думала, что она ко мне лезла из-за ревности к Липовому. А сейчас человек, наверно, просто завидует мне из-за того, что мне хорошо", - приводит слова Кабаевой "СтарХит".
Напомним, что Павел и Алана развелись в марте этого года после того, как девушка обвинила его в измене.
Не пропустите: Боня рассказала, как Алана Мамаева изменяла Павлу. | http://soccernews.ru
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