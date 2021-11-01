Экс-жена Тимощука обвинила Анатолия в контрабанде на 10 миллионов евро

Фото: инстаграм Анатолия Тимощука/Автор неизвестен

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и "Зенита" Анатолия Тимощука, заявила, что он контрабандой вывез в Россию семейные иконы стоимостью около 10 миллионов евро.

"Контрабандой в особо крупном размере – около 10 миллионов евро. Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове. Это были наши иконы, но, по сути, нельзя вывозить такие ценности из Украины.

В Украине, если есть бабки и "решалы" за спиной, то можно все – и границу открыть на миллионы, и вывезти все, что хочешь. У нас правила и законы только для простых людей. А из Донецка тоже Тимощук вывез из-за своих связей наше имущество, все, что мог, в Россию. А почему бы и нет?" - приводит слова Навроцкой FanDay.

42-летний Тимощук в бытность футболистом выступал за "Волынь", "Шахтер", "Зенит", "Баварию", вновь "Зенит" и "Кайрат". За сборную Украины сыграл 144 матча и забил четыре гола.

Тимощук и Навроцкая состояли в браке с 2009 по 2016 года, у них есть двое дочерей-близняшек Ноя и Мая (2010 года рожддения). В настоящее время он состоит в браке с Анастасией Климовой, у которой от него есть двое детей. Сейчас Тимощук работает в "Зените".

Не пропустите: Месси ответил на слова Лапорты об отказе играть за "Барселону" бесплатно. | http://soccernews.ru