Экс-журналист "Спорт-Экспресса" раскрыл зарплаты некоторых игроков "Зенита"

Бывший журналист "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров рассказал о том, сколько зарабатывают некоторые игроки "Зенита". Об этом сообщается на ютуб-канале "Футбольный Биги".

"По предыдущему контракту Александр Кокорин получал 4 миллиона евро в год. Зарплата Олега Шатова - около 3 миллионов. Дзюба получает 3,3-3,4 миллиона (более 234 миллионов рублей). Ни один другой русский клуб им такую зарплату не даст", - сказал Егоров.

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром сезона чемпионата России. "Зенит" - лидер турнирной таблицы РПЛ. Кокорин на данный момент выступает в аренде в "Сочи".

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