Экс-звезда АПЛ назвал Лукаку слабаком

Теги ромелу лукакучелсипаоло ди канио

Экс-звезда АПЛ назвал Лукаку слабаком

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Вест Хэма" Паоло Ди Канио подверг критике форварда лондонского "Челси" Ромелу Лукаку, который публично заявил о желании вернуться в миланский "Интер".

"Я увидел слабака, который сдался спустя полгода после перехода в новый клуб. Возможно, Лукаку ведет себя столь высокомерно, так как не понимает разницу между Серией А и АПЛ. Он стал чемпионом Италии в статусе главного героя "Интера", но он не Месси или Марадона. "Интер" выиграл бы скудетто даже с Сапатой вместо Лукаку", - приводит слова Ди Канио Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Лукаку может перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" увеличил предложение по парагвайцу Алонсо

"Краснодар" увеличил предложение по парагвайцу Алонсо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов