Экс-звезда АПЛ назвал Лукаку слабаком
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Вест Хэма" Паоло Ди Канио подверг критике форварда лондонского "Челси" Ромелу Лукаку, который публично заявил о желании вернуться в миланский "Интер".
"Я увидел слабака, который сдался спустя полгода после перехода в новый клуб. Возможно, Лукаку ведет себя столь высокомерно, так как не понимает разницу между Серией А и АПЛ. Он стал чемпионом Италии в статусе главного героя "Интера", но он не Месси или Марадона. "Интер" выиграл бы скудетто даже с Сапатой вместо Лукаку", - приводит слова Ди Канио Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне 28-летний Лукаку провел за "Челси" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Невилл прокомментировал скандальное интервью Лукаку
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