Экс-звезда АПЛ считает, что трансфер Роналду был ошибкой для "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал трансфер Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Вы могли заметить, как изменилась роль Фернандеша после прихода Роналду. До этого Бруну был главным игроком. Теперь Роналду главный.

Роналду был капитаном против "Вулверхэмптона". До прихода Криштиану обычно капитаном был Фернандеш в отсутствие Магуайра, а теперь он на скамейке запасных. Появилось напряжение.

Если взглянуть на ситуацию в целом, Сульшер поймет, что совершил ошибку, пригласив Роналду. Вот и все. Да, Роналду забивает, но это голы, которые забили бы Гринвуд и Рэшфорд на этой позиции. Я бы отпустил Роналду летом. Пусть Гринвуд, Санчо и Рэшфорд играют вместе", – сказал Агбонлахор.

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