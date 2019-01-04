Экс-звезда "Арсенала" начал отбывать домашний арест

Известный датский нападающий Никлас Бендтнер, выступающий сейчас за "Русенбург", начал отбывать 50 суток домашнего ареста, к которым он был приговорен за нападение на таксиста. В результате конфликта водитель такси получил перелом носа.

"Я не хотел, чтобы такое произошло. Как бы себя ни вел водитель, я не хотел, чтобы он получил травму и лишился работы. Думаю, что мы могли иначе урегулировать наш конфликт. Если бы я заплатил по счетчику, то меня с девушкой не преследовал бы взбешенный водитель.

Я не согласен с решением суда, но решил не подавать апелляцию, так как хочу подготовиться к сезону с "Русенборгом", - написал Бендтнер в своем инстаграме, прикрепив фотографию электронного браслета на ноге.

В нынешнем сезоне 30-летний Бендтнер провел за "Русенборг" 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует 31 декабря 2019 года. Напомним, что ранее он выступал за "Арсенал".

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