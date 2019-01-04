Экс-звезда "Арсенала" начал отбывать домашний арест
Известный датский нападающий Никлас Бендтнер, выступающий сейчас за "Русенбург", начал отбывать 50 суток домашнего ареста, к которым он был приговорен за нападение на таксиста. В результате конфликта водитель такси получил перелом носа.
"Я не хотел, чтобы такое произошло. Как бы себя ни вел водитель, я не хотел, чтобы он получил травму и лишился работы. Думаю, что мы могли иначе урегулировать наш конфликт. Если бы я заплатил по счетчику, то меня с девушкой не преследовал бы взбешенный водитель.
Я не согласен с решением суда, но решил не подавать апелляцию, так как хочу подготовиться к сезону с "Русенборгом", - написал Бендтнер в своем инстаграме, прикрепив фотографию электронного браслета на ноге.
В нынешнем сезоне 30-летний Бендтнер провел за "Русенборг" 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре голевых паса. Его контракт с клубом действует 31 декабря 2019 года. Напомним, что ранее он выступал за "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Русенборг
|30
|69
|2
|Бранн
|30
|54
|3
|Одд Гренланд
|30
|51
|4
|Хаугесунд
|30
|46
|5
|Молде
|30
|45
|6
|Сарпсборг 08
|30
|45
|7
|Стремсгодсет
|30
|44
|8
|Викинг
|30
|43
|9
|Олесунн
|30
|42
|10
|Волеренга
|30
|38
|11
|Согндал
|30
|36
|12
|Лиллестрем
|30
|34
|13
|Тромсе
|30
|34
|14
|Стабек
|30
|31
|15
|Будё / Глимт
|30
|30
|16
|Старт
|30
|16