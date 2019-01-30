Экс-звезда "Атлетико" может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Далянь Ифан" Яннику Феррейре Карраско, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Впрочем, "канонирам" будет нелегко удовлетворить зарплатные требования хавбека, который сейчас получает в Китае 10 миллионов евро в год.

25-летний Карраско выступает за "Далянь Ифан" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за китайский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять голевых пасов. Ранее играл за "Монако" и "Атлетико".

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