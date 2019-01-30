Экс-звезда "Атлетико" может перейти в "Арсенал"

Теги арсенал лондондалянь ифанянник феррейра карраскотрансферы

Экс-звезда "Атлетико" может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Далянь Ифан" Яннику Феррейре Карраско, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб хочет арендовать футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Впрочем, "канонирам" будет нелегко удовлетворить зарплатные требования хавбека, который сейчас получает в Китае 10 миллионов евро в год.

25-летний Карраско выступает за "Далянь Ифан" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за китайский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять голевых пасов. Ранее играл за "Монако" и "Атлетико".

Не пропустите: За одноклубника Головина ведут борьбу семь команд. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 51
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 23 33
10 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов