Экс-звезда "Барселона" могла оказаться в "Реале"

Мексиканский защитник Рафаэль Маркес заявил, что он много лет назад он мог оказаться в "Реале" вместо "Барселоны".

"Тогда я играл в "Монако" и мы провели успешные переговоры с "Реалом". Я очень радовался предстоящему трансферу. Но ничего не получилось из-за перехода Роналдо и я остался в "Монако". Затем мне поступило предложение от "Барселоны". Мне повезло, что все сложилось именно таким образом", - цитирует Маркеса Mundo Deportivo.

Напомним, что Маркес выступал за "Барселону" с 2003 по 2010 годы и выиграл с клубом две Лиги Чемпионов, а также четырежды стал чемпионом Испании.

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