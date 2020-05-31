Экс-звезда "Баварии" призвал клуб купить другого игрока вместо Сане
Бывший защитник "Баварии" Вилли Саньоль выразил мнение, что немецкому клубу лучше купить полузащитника "Байера" Кая Хаверца, чем форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане.
"Сане не подходит "Баварии" из-за своего характера. Он не отличается стабильностью и ведет себя замкнуто. Я считаю, что он не нужен "Баварии". У него много проблем в клубе и сборной Германии. Говорят, что он стоит 80 миллионов евро. Мне кажется, что лучше добавить еще 20 миллионов и купить Хаверца. Он стал бы идеальным партнером для Левандовски", - приводит слова Саньоля RMC.
Ранее сообщалось, что "Бавария" предложила за Сане 40 миллионов евро, но "Манчестер Сити" требует 50. В нынешнем сезоне 24-летний Сане из-за травмы провел всего один матч. 20-летний Хаверц сыграл 38 матчей, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18