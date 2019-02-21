Экс-звезда "Реала" и "Локомотива" объявил о завершении карьеры
Французский полузащитник Лассана Диарра, который ранее покинул ПСЖ, объявил о завершении карьеры.
"Пришло время "повесить бутсы на гвоздь", как говорится. Я многое дал футболу и многое получил от него. Этот высокоэффективный спорт - настоящая школа мужества, настойчивости и уважения. Это не вопрос единодушия, а уважения, с профессионализмом, волюнтаризмом и лояльностью, доверия, которое мы оказываем. Я не говорю, что я все сделал идеально, но я делал это с сердцем, страстью и добротой.
Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей спортивной карьеры. Благодарю клубы, тренеров, педагогов и товарищей по командам, которые были частью моей жизни на протяжении всех этих лет. Я не забуду свой первый вызов в сборную Франции в 2007 году. Надеть футболку сборной - мечта всех футболистов. Я переворачиваю страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах", - написал Диарра в своем Instagram, прикрепив фотоколлаж своего изображения в футболках всех клубов, за которые он выступал, кроме московского "Локомотива".
Le moment est venu de « raccrocher les crampons » comme on dit . Pour le football , j’ai beaucoup donné . Grâce au football , j’ai énormément reçu . Le sport de haut niveau est une véritable école de courage , de persévérance et de respect . Il ne s’agit pas de faire l’unanimité mais d’honorer , en professionnel , avec volontarisme et loyauté la confiance que l’on vous accorde . Je ne dis pas que j’ai tout fait parfaitement mais je l’ai fait avec coeur , passion et bienveillance . Merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont encouragé tout au long de ma carrière sportive . Une pensée pour les clubs , entraîneurs , éducateurs et coéquipiers qui ont fait partie de mon quotidien pendant toutes ces années . Je n’oublie pas ma première sélection avec la France en 2007 . Porter le maillot de la sélection nationale est le rêve de tous les footballeurs . Je tourne donc la page mais je n’oublie rien . Je vais continuer à œuvrer avec enthousiasme , détermination et sincérité dans mes nouveaux projets . Amitiés LASS
Напомним, что Диарра и "Локомотив" судились на протяжении длительного времени из-за самовольного разрыва контракта со стороны игрока. В итоге суд присудил французу выплатить компенсацию "железнодорожникам" в размере 10,5 миллионов евро.
33-летний Диарра за свою карьеру выступал за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель", "Аль-Джазиру" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 34 матча. Чемпион Испании, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка французской лиги, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Франции.
Не пропустите: Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Ростов" объявил о переходе игрока "Зенита"
-
Ракицкий, Барриос и Азмун сыграют в стартовом составе "Зенита" в матче с "Фенербахче"
-
Коке оценил поведение Роналду после матча "Атлетико" - "Ювентус"
-
Клопп ярко оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-звезда "Реала" и "Локомотива" объявил о завершении карьеры
-
Дзагоев перенес операцию: названы сроки восстановления
-
Новичок "Барселоны" высказался о переходе в каталонский клуб
-
Кержаков оценил шансы "Зенита" в битве с "Фенербахче" в Лиге Европы
-
ЦСКА нацелился на перспективного бразильца
-
Лидер "Тоттенхэма" вернулся в строй
-
"Барселона" определила трех кандидатов на усиление позиции центрфорварда
-
"Арсенал" нацелился на одного из самых талантливых игроков "Ромы"
-
Авторитетный французский журнал назвал лучший клуб мира
-
Четыре футболиста "Манчестер Сити" попали в команду недели в Лиге Чемпионов
-
Три, а не пять: президент "Атлетико" ярко высказался о Роналду
-
"Наполи" хочет купить игрока ЦСКА
-
"Барселона" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"
-
Легенда "Спартака" высказался о ситуации с Мамаевым и Кокориным
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Рабьо
-
Где трусы взял: игрок "Спартака" высмеял партнера по команде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|65
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|25
|15