Экс-звезда "Реала" и "Локомотива" объявил о завершении карьеры

Французский полузащитник Лассана Диарра, который ранее покинул ПСЖ, объявил о завершении карьеры.

"Пришло время "повесить бутсы на гвоздь", как говорится. Я многое дал футболу и многое получил от него. Этот высокоэффективный спорт - настоящая школа мужества, настойчивости и уважения. Это не вопрос единодушия, а уважения, с профессионализмом, волюнтаризмом и лояльностью, доверия, которое мы оказываем. Я не говорю, что я все сделал идеально, но я делал это с сердцем, страстью и добротой.

Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей спортивной карьеры. Благодарю клубы, тренеров, педагогов и товарищей по командам, которые были частью моей жизни на протяжении всех этих лет. Я не забуду свой первый вызов в сборную Франции в 2007 году. Надеть футболку сборной - мечта всех футболистов. Я переворачиваю страницу, но ничего не забываю. Я буду продолжать работать с энтузиазмом, решимостью и искренностью в своих новых проектах", - написал Диарра в своем Instagram, прикрепив фотоколлаж своего изображения в футболках всех клубов, за которые он выступал, кроме московского "Локомотива".

Напомним, что Диарра и "Локомотив" судились на протяжении длительного времени из-за самовольного разрыва контракта со стороны игрока. В итоге суд присудил французу выплатить компенсацию "железнодорожникам" в размере 10,5 миллионов евро.

33-летний Диарра за свою карьеру выступал за "Гавр", "Челси", "Арсенал", "Портсмут", "Реал", "Анжи", "Локомотив", "Марсель", "Аль-Джазиру" и ПСЖ. За сборную Франции сыграл 34 матча. Чемпион Испании, чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Кубка французской лиги, обладатель Суперкубка Англии, обладатель Суперкубка Франции.

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