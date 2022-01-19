Экс-звезда сборной Бразилии получил 9 лет тюрьмы

Фото: инстаграм Робиньо/Автор неизвестен

Знаменитый бразильский футболист Робиньо осужден на девять лет тюрьмы, сообщает O Globo.

Робиньо признан виновным в участии в групповом изнасиловании албанской девушки в 2013 году. Приговор был вынесен еще в 2017 году, но бразилец в течение пяти лет пытался оспорить решение суда. Впрочем, чтобы заключить экс-игрока в тюрьму будет непросто, так как Бразилия не экстрадирует преступников. В связи с этим итальянские правоохранители будут добавиться того, чтобы Робиньо отбыл срок на родине.

37-летний Робиньо в бытность футболистом выступал за "Сантос", "Реал", "Манчестер Сити", вновь "Сантос", "Милан", вновь "Сантос", "Гуанчжоу Эвергранд", "Атлетико Минейро", "Сивасспор", "Истанбул Башакшехир" и вновь "Сантос". За сборную Бразилии сыграл 100 матчей и забил 29 голов.

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