Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму

В СМИ появилась информация, что экс-игрок "Зенита", а ныне тренер юношеской сборной России до 17 лет Александр Кержаков должен своей первой жене 13 миллионов рублей по алиментам.

"Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял, сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры", - сообщил собеседник РИА Новостей.

Долг может послужить запрету игроку на выезд из страны.

Напомним, Кержаков был женат на Марии Головой с 2005 года, у пары есть дочь Дарья. В 2010 году они развелись. На данный момент в банке исполнительных производств есть информация, в которой сообщается, что экс-футболист должен девушке около 13,5 миллиона рублей.

Не пропустите: Президент "Зенита" поддержал идею переименования станции метро в честь клуба| http://soccernews.ru