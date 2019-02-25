Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаков

Экс-звезда "Зенита" задолжала бывшей жене громадную сумму

В СМИ появилась информация, что экс-игрок "Зенита", а ныне тренер юношеской сборной России до 17 лет Александр Кержаков должен своей первой жене 13 миллионов рублей по алиментам. 

"Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял, сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры", - сообщил собеседник РИА Новостей.

Долг может послужить запрету игроку на выезд из страны.

Напомним, Кержаков был женат на Марии Головой с 2005 года, у пары есть дочь Дарья. В 2010 году они развелись. На данный момент в банке исполнительных производств есть информация, в которой сообщается, что экс-футболист должен девушке около 13,5 миллиона рублей.  

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