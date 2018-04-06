"Эксельсиор" добыл волевую победу над "Виллем II"

В рамках 30-го тура чемпионата Голландии "Эксельсиор" в родных стенах взял верх над "Виллем II".

"Эксельсиор" – "Виллем II" - 2:1

Голы: Фран Соль, 14 - 0:1, Брейнс, 28 (пенальти) - 1:1, Элберс, 45 - 2:1.

Удаление: Лахман (27) - "Виллем II".

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