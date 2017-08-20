"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 0:1, "Аякс" - "Гронинген" - 3:1, "Бреда" - ПСВ - 1:4 (обзоры)

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"Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 0:1, "Аякс" - "Гронинген" - 3:1, "Бреда" - ПСВ - 1:4 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей первого тура чемпионата Голландии.

Видео: "Эксельсиор" - "Фейеноорд" - 0:1.

Видео: "Аякс" - "Гронинген" - 3:1.

Видео: "Бреда" - ПСВ - 1:4.

Не пропустите: "Фейеноорд", "Аякс" и ПСВ побеждают в чемпионате Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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