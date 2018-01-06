"Эксетер" – "Вест Бромвич" - 0:2, "Ньюкасл" – "Лутон" - 3:1, "Флитвуд" - "Лестер" - 0:0 (обзоры)

Теги эксетер ситивест бромвич альбионньюкасл юнайтедлутон таунфлитвуд таунлестер сити

"Эксетер" – "Вест Бромвич" - 0:2, "Ньюкасл" – "Лутон" - 3:1, "Флитвуд" - "Лестер" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 1/32 финала Кубка Англии.

"Эксетер" – "Вест Бромвич" - 0:2 

"Ньюкасл" – "Лутон" - 3:1 

"Флитвуд" - "Лестер" - 0:0

Не пропустите: "Вест Бромвич" и "Саутгемптон" прошли в следующий раунд Кубка Англии и другие результаты 1/32 финала. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов