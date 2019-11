Эксклюзивные кадры из раздевалки "Барселоны" после разгрома от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

В сети опубликован видеоролик с эмоциями игроков "Барселоны" после погрома на "Энфилде" в концовке прошлого сезона.

Напомним, что "сине-гранатовые" приехали играть с "Ливерпулем" после домашней победы со счётом 3:0, но в гостях потерпели поражение 0:4 и вылетели из Лиги Чемпионов.

В раздевалке каталонской команды сохранялась гробовая тишина, а по лицам футболистов было видно, что они в шоке от произошедшего.

Inside the away dressing room at Anfield after Liverpool 4-0 Barcelona #LFC #FCBpic.twitter.com/iAiCqIiVxD