Эксклюзивные кадры из раздевалки "Барселоны" после разгрома от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

6 Теги барселоналиверпуль

Эксклюзивные кадры из раздевалки "Барселоны" после разгрома от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

В сети опубликован видеоролик с эмоциями игроков "Барселоны" после погрома на "Энфилде" в концовке прошлого сезона.

Напомним, что "сине-гранатовые" приехали играть с "Ливерпулем" после домашней победы со счётом 3:0, но в гостях потерпели поражение 0:4 и вылетели из Лиги Чемпионов.

В раздевалке каталонской команды сохранялась гробовая тишина, а по лицам футболистов было видно, что они в шоке от произошедшего.

Не пропустите: Стало известно, что говорили Вальверде и Месси в перерыве матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

OkTawius
Димон

Помню после того матча словил себя на мысли: наконец отдохнём от пафоса тупой секты, которая распыляется на каждом шагу о якобы уникальности своего вполне обычного клуба и величии в очередной раз провалившегося Месси. Но куда там - эти полудурки с непонятно почему раздутым эго стали вонять ещё сильнее. Когда уже эта эра безумия прекратится...

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Удивляюсь вам, дырявым. Ты думаешь что такая же гробовая тишина не была у раздевалке Ювентуса, когда он просрал школьникам Аякса на домашнем стадионе? .....Или думаешь что другая обстановка в раздевалках Реала, когда его Барса регулярно размазывала, в том числе и на Сантьяго Бернабеу?

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

*Да и того же Ливера, на стадионе Барсы, когда разгромно продули...

Ответить
OkTawius
Димон

знаешь чем ты мне нравишься? тем, что я пишу про тупость барсуков и ты тут же чёткими примерами доказываешь мою правоту) Ты, кстати, один из самых ярких примеров описанных выше индивидумов

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А мне нравится, когда вы бьётесь в истерике, с пеной у рта. Пишете всякую херню, не понимая, чтоб кого-то тыкать, надо сначала в свои трусы посмотреть?...)

Ответить
OkTawius
Димон

ну, во-первых, ты и твои упоротые единомышленники могут вызывать только истерику от смеха. Во-вторых, я дал тебе время раздуплиться, но у тебя явно не хватит мозгов, чтобы понять даже самое элементарное. Я писал о СЕКТЕ, то есть о тебе и подобных клоунах, при чём здесь то, о чём высрался ты, а придурь? Я тему эмоций футболистов не поднимал в принципе в своём комменте, но ты настолько больное на голову чучело, что по-своему поняло, выступило со своим бестолковым заявлением, ещё и оскорбило. Ох стукач я бы хотел поглядеть на тебя в жизни))) наверно, никогда не встречал таких зачуханых лохов с завышенным чсв

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" может переманить Брендана Роджерса из "Лестера"

"Арсенал" может переманить Брендана Роджерса из "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов