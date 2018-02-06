Экскурс в историю за опытом побед: "Сошо" в Кубке Франции сыграет с ПСЖ

"Сошо" – ПСЖ

Стадион: "Огюст Бональ" (Монбельяр, Франция)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Жером Брисар (Мен)

Вторничным вечером во Франции пройдет несколько матчей 1/8 финала Кубка страны. Один из них состоится на стадионе "Огюст Бональ" – домашней арене клуба "Сошо". В гости к "львятам" приедет не кто-нибудь, а сильнейшая на данный момент команда Франции – "Пари-Сен-Жермен". Учитывая, что хозяева предстоящего матча уже четвертый сезон играют во втором по силе дивизионе страны, приезд гранда наверняка вызовет ажиотаж и 20-ти тысячная арена будет заполнена.

"Сошо" успешно выступает в текущем сезоне Лиги 2, располагаясь в верхней части турнирной таблицы (7 место). Клуб имеет хорошие шансы на то, чтобы повыситься в классе. Однако сезон для "львят" начинался не лучшим образом. Многие даже требовали отставки Петера Зайдлера, но руководство клуба решило потерпеть. И не прогадало: в середине осени у "Сошо" наметилась белая полоса. В семи же последних турах в активе монбельярцев 4 победы и ничья, благодаря чему команда поднялась на седьмую строчку в таблице. До ФК "Париж", идущего третьим, всего-то 5 баллов.

В Кубке Франции "Сошо" проиграл всего один из шести предыдущих домашних матчей, дважды победив в основное время и три раза выигрывая в дополнительное время. Нынешний поход за трофеем "львята" начали с 1/128 финала. И сразу же столкнулись с проблемами: монбельярцы долгое время проигрывали скромному "Вилльфраншу". Исправить положение удалось лишь в самой концовке, решающий мяч за шесть минут до свистка забил защитник Максим Альфонс. На втором этапе было еще сложнее: "Сошо" не смог преодолеть сопротивление малоизвестного клуба "Сен-Луи Невег". Основное время матча закончилось со счетом 1:1, пришлось пробивать серию пенальти, в которой монбельярцы оказались точнее. А вот дальше клуб выглядел увереннее, неожиданно в 1/32 финала разгромив выступающий в Лиге 1 "Амьен" (6:0), и соорудивши на следующей стадии "сухую" победу над "Коломье" (2:0).

ПСЖ в особом представлении не нуждается. Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции и является главным претендентом на победу в Кубке страны. К игре против "Сошо" подопечные Унаи Эмери подходят после очередной крупной победы. На этот раз был разгромлен на выезде "Лилль" (3:0). Кстати, все три гола парижане забили после 44-й минуты.

Это была четвертая подряд победа ПСЖ и во всех четырех случаях "красно-синие" забивали больше двух голов. Проиграл столичный клуб всего 1 из 13 последних официальных матчах, одерживая победы во всех остальных встречах. И только в трех поединках на данном отрезке он забивал меньше трех голов. На выезде ПСЖ выиграл семь из восьми предыдущих матчей, забив в них в общей сложности 24 гола или в среднем по три мяча за игру. А в Кубке Франции ПСЖ не проигрывает на чужом поле в основное время с 28 февраля 2007 года, когда уступил... "Сошо"! В том матче парижане проиграли 1:2.

Интересные факты противостояния "Сошо" и ПСЖ:

В Кубке Франции команды встречались однажды – 28 февраля 2007 года "Сошо" в родных стенах обыграл ПСЖ со счетом 2:1

Последний очный матч соперников состоялся 27 апреля 2014 года на "Огюст Бональ" (1:1)

Последний раз парижане обыгрывали "детенышей" на их поле 10 декабря 2011 года (1:0)

Беспроигрышная серия "Сошо" длится 5 матчей

ПСЖ выиграл четыре матча кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Сошо": Прево – Альфонс, Бергдиш, Огье, Руиз, Беренгер, Калулу, Тардье, Ба, Мартен, Тузар.

ПСЖ: Трапп – Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Верратти, Пасторе, Дракслер, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.

Прогноз на матч "Сошо" – ПСЖ:

ПСЖ едет на "Огюст Бональ" за очередной уверенной победой. У Эмери под рукой два состава высококвалифицированных игроков, которые рвутся в бой. Но при этом важно обратить внимание на то, что парижане в гостях забивают намного меньше, нежели в родных стенах. А вот "львята", напротив, дома чувствуют себя уверенно, да и опыт побед над парижанами имеют. Можно ожидать упорной игры, в которой гости все же фавориты.

Букмекеры, впрочем, не видят ничего, что могло бы помешать столичному клубу добыть очередную победу. На успех ПСЖ средний коэффициент равен всего лишь 1.13 баллов, в то время как победа "Сошо" оценивается в среднем аж в 22.00 балла. На ничью коэффициент равен 9,50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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