Экскурс в историю за опытом побед: "Сошо" в Кубке Франции сыграет с ПСЖ
"Сошо" – ПСЖ
Стадион: "Огюст Бональ" (Монбельяр, Франция)
Начало матча: 23:05
Арбитр: Жером Брисар (Мен)
Вторничным вечером во Франции пройдет несколько матчей 1/8 финала Кубка страны. Один из них состоится на стадионе "Огюст Бональ" – домашней арене клуба "Сошо". В гости к "львятам" приедет не кто-нибудь, а сильнейшая на данный момент команда Франции – "Пари-Сен-Жермен". Учитывая, что хозяева предстоящего матча уже четвертый сезон играют во втором по силе дивизионе страны, приезд гранда наверняка вызовет ажиотаж и 20-ти тысячная арена будет заполнена.
"Сошо" успешно выступает в текущем сезоне Лиги 2, располагаясь в верхней части турнирной таблицы (7 место). Клуб имеет хорошие шансы на то, чтобы повыситься в классе. Однако сезон для "львят" начинался не лучшим образом. Многие даже требовали отставки Петера Зайдлера, но руководство клуба решило потерпеть. И не прогадало: в середине осени у "Сошо" наметилась белая полоса. В семи же последних турах в активе монбельярцев 4 победы и ничья, благодаря чему команда поднялась на седьмую строчку в таблице. До ФК "Париж", идущего третьим, всего-то 5 баллов.
В Кубке Франции "Сошо" проиграл всего один из шести предыдущих домашних матчей, дважды победив в основное время и три раза выигрывая в дополнительное время. Нынешний поход за трофеем "львята" начали с 1/128 финала. И сразу же столкнулись с проблемами: монбельярцы долгое время проигрывали скромному "Вилльфраншу". Исправить положение удалось лишь в самой концовке, решающий мяч за шесть минут до свистка забил защитник Максим Альфонс. На втором этапе было еще сложнее: "Сошо" не смог преодолеть сопротивление малоизвестного клуба "Сен-Луи Невег". Основное время матча закончилось со счетом 1:1, пришлось пробивать серию пенальти, в которой монбельярцы оказались точнее. А вот дальше клуб выглядел увереннее, неожиданно в 1/32 финала разгромив выступающий в Лиге 1 "Амьен" (6:0), и соорудивши на следующей стадии "сухую" победу над "Коломье" (2:0).
ПСЖ в особом представлении не нуждается. Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции и является главным претендентом на победу в Кубке страны. К игре против "Сошо" подопечные Унаи Эмери подходят после очередной крупной победы. На этот раз был разгромлен на выезде "Лилль" (3:0). Кстати, все три гола парижане забили после 44-й минуты.
Это была четвертая подряд победа ПСЖ и во всех четырех случаях "красно-синие" забивали больше двух голов. Проиграл столичный клуб всего 1 из 13 последних официальных матчах, одерживая победы во всех остальных встречах. И только в трех поединках на данном отрезке он забивал меньше трех голов. На выезде ПСЖ выиграл семь из восьми предыдущих матчей, забив в них в общей сложности 24 гола или в среднем по три мяча за игру. А в Кубке Франции ПСЖ не проигрывает на чужом поле в основное время с 28 февраля 2007 года, когда уступил... "Сошо"! В том матче парижане проиграли 1:2.
Интересные факты противостояния "Сошо" и ПСЖ:
В Кубке Франции команды встречались однажды – 28 февраля 2007 года "Сошо" в родных стенах обыграл ПСЖ со счетом 2:1
Последний очный матч соперников состоялся 27 апреля 2014 года на "Огюст Бональ" (1:1)
Последний раз парижане обыгрывали "детенышей" на их поле 10 декабря 2011 года (1:0)
Беспроигрышная серия "Сошо" длится 5 матчей
ПСЖ выиграл четыре матча кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Сошо": Прево – Альфонс, Бергдиш, Огье, Руиз, Беренгер, Калулу, Тардье, Ба, Мартен, Тузар.
ПСЖ: Трапп – Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Верратти, Пасторе, Дракслер, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.
Прогноз на матч "Сошо" – ПСЖ:
ПСЖ едет на "Огюст Бональ" за очередной уверенной победой. У Эмери под рукой два состава высококвалифицированных игроков, которые рвутся в бой. Но при этом важно обратить внимание на то, что парижане в гостях забивают намного меньше, нежели в родных стенах. А вот "львята", напротив, дома чувствуют себя уверенно, да и опыт побед над парижанами имеют. Можно ожидать упорной игры, в которой гости все же фавориты.
Букмекеры, впрочем, не видят ничего, что могло бы помешать столичному клубу добыть очередную победу. На успех ПСЖ средний коэффициент равен всего лишь 1.13 баллов, в то время как победа "Сошо" оценивается в среднем аж в 22.00 балла. На ничью коэффициент равен 9,50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Монако
|24
|50
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Нант
|24
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Генгам
|24
|32
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|24
|30
|12
|Сент-Этьен
|24
|29
|13
|Дижон
|23
|28
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18