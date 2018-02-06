Экскурс в историю за опытом побед: "Сошо" в Кубке Франции сыграет с ПСЖ

Теги сошопсж

Экскурс в историю за опытом побед: "Сошо" в Кубке Франции сыграет с ПСЖ

"Сошо" – ПСЖ 

Стадион: "Огюст Бональ" (Монбельяр, Франция)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Жером Брисар (Мен)

Вторничным вечером во Франции пройдет несколько матчей 1/8 финала Кубка страны. Один из них состоится на стадионе "Огюст Бональ" – домашней арене клуба "Сошо". В гости к "львятам" приедет не кто-нибудь, а сильнейшая на данный момент команда Франции – "Пари-Сен-Жермен". Учитывая, что хозяева предстоящего матча уже четвертый сезон играют во втором по силе дивизионе страны, приезд гранда наверняка вызовет ажиотаж и 20-ти тысячная арена будет заполнена.

"Сошо" успешно выступает в текущем сезоне Лиги 2, располагаясь в верхней части турнирной таблицы (7 место). Клуб имеет хорошие шансы на то, чтобы повыситься в классе. Однако сезон для "львят" начинался не лучшим образом. Многие даже требовали отставки Петера Зайдлера, но руководство клуба решило потерпеть. И не прогадало: в середине осени у "Сошо" наметилась белая полоса. В семи же последних турах в активе монбельярцев 4 победы и ничья, благодаря чему команда поднялась на седьмую строчку в таблице. До ФК "Париж", идущего третьим, всего-то 5 баллов.

В Кубке Франции "Сошо" проиграл всего один из шести предыдущих домашних матчей, дважды победив в основное время и три раза выигрывая в дополнительное время. Нынешний поход за трофеем "львята" начали с 1/128 финала. И сразу же столкнулись с проблемами: монбельярцы долгое время проигрывали скромному "Вилльфраншу". Исправить положение удалось лишь в самой концовке, решающий мяч за шесть минут до свистка забил защитник Максим Альфонс. На втором этапе было еще сложнее: "Сошо" не смог преодолеть сопротивление малоизвестного клуба "Сен-Луи Невег". Основное время матча закончилось со счетом 1:1, пришлось пробивать серию пенальти, в которой монбельярцы оказались точнее. А вот дальше клуб выглядел увереннее, неожиданно в 1/32 финала разгромив выступающий в Лиге 1 "Амьен" (6:0), и соорудивши на следующей стадии "сухую" победу над "Коломье" (2:0).

ПСЖ в особом представлении не нуждается. Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции и является главным претендентом на победу в Кубке страны. К игре против "Сошо" подопечные Унаи Эмери подходят после очередной крупной победы. На этот раз был разгромлен на выезде "Лилль" (3:0). Кстати, все три гола парижане забили после 44-й минуты.

Это была четвертая подряд победа ПСЖ и во всех четырех случаях "красно-синие" забивали больше двух голов. Проиграл столичный клуб всего 1 из 13 последних официальных матчах, одерживая победы во всех остальных встречах. И только в трех поединках на данном отрезке он забивал меньше трех голов. На выезде ПСЖ выиграл семь из восьми предыдущих матчей, забив в них в общей сложности 24 гола или в среднем по три мяча за игру. А в Кубке Франции ПСЖ не проигрывает на чужом поле в основное время с 28 февраля 2007 года, когда уступил... "Сошо"! В том матче парижане проиграли 1:2.

Интересные факты противостояния "Сошо" и ПСЖ:

В Кубке Франции команды встречались однажды – 28 февраля 2007 года "Сошо" в родных стенах обыграл ПСЖ со счетом 2:1

Последний очный матч соперников состоялся 27 апреля 2014 года на "Огюст Бональ" (1:1)  

Последний раз парижане обыгрывали "детенышей" на их поле 10 декабря 2011 года (1:0)

Беспроигрышная серия "Сошо" длится 5 матчей

ПСЖ выиграл четыре матча кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Сошо": Прево – Альфонс, Бергдиш, Огье, Руиз, Беренгер, Калулу, Тардье, Ба, Мартен, Тузар.

ПСЖ: Трапп – Менье, Маркиньос, Кимпембе, Юри, Верратти, Пасторе, Дракслер, Ди Мария, Кавани, Мбаппе.

Прогноз на матч "Сошо" – ПСЖ:

ПСЖ едет на "Огюст Бональ" за очередной уверенной победой. У Эмери под рукой два состава высококвалифицированных игроков, которые рвутся в бой. Но при этом важно обратить внимание на то, что парижане в гостях забивают намного меньше, нежели в родных стенах. А вот "львята", напротив, дома чувствуют себя уверенно, да и опыт побед над парижанами имеют. Можно ожидать упорной игры, в которой гости все же фавориты.  

Букмекеры, впрочем, не видят ничего, что могло бы помешать столичному клубу добыть очередную победу. На успех ПСЖ средний коэффициент равен всего лишь 1.13 баллов, в то время как победа "Сошо" оценивается в среднем аж в 22.00 балла. На ничью коэффициент равен 9,50 баллов.    

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! "Челси" разваливается на глазах: "Уотфорд" поиздевался над "пенсионерами"

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 24 62
2 Марсель 24 51
3 Монако 24 50
4 Лион 24 48
5 Нант 24 37
6 Монпелье 24 34
7 Ницца 24 34
8 Бордо 24 32
9 Генгам 24 32
10 Ренн 24 31
11 ФК Кан 24 30
12 Сент-Этьен 24 29
13 Дижон 23 28
14 Страсбур 24 27
15 Тулуза 24 26
16 Анжер 24 25
17 Амьен 24 25
18 Лилль 24 25
19 Труа 23 24
20 Метц 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов