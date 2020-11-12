Экскурсии по "Открытие Арене" и залу славы "Спартака" временно приостановлены

Теги спартак москвакоронавирус

Экскурсии по "Открытие Арене" и залу славы "Спартака" временно приостановлены

Экскурсии по "Открытие Арене" и залу славы "Спартака" временно приостановлены. Об этом сообщается в твиттере стадиона.

Данные меры приняты из-за пандемии коронавируса.

"Уважаемые болельщики! В связи ограничениями, введенными мэрией Москвы из-за ситуации с коронавирусом, с 13 ноября мы вынуждены временно приостановить экскурсионные туры по нашему стадиону и залу славы. Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении экскурсий мы обязательно оповестим вас на официальном сайте", - говорится в твиттере клуба.

21 ноября состоится матч "Спартака" с "Динамо" в рамках 15-го тура чемпионата России.

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