Экскурсии по "Открытие Арене" и залу славы "Спартака" временно приостановлены
Экскурсии по "Открытие Арене" и залу славы "Спартака" временно приостановлены. Об этом сообщается в твиттере стадиона.
Данные меры приняты из-за пандемии коронавируса.
"Уважаемые болельщики! В связи ограничениями, введенными мэрией Москвы из-за ситуации с коронавирусом, с 13 ноября мы вынуждены временно приостановить экскурсионные туры по нашему стадиону и залу славы. Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении экскурсий мы обязательно оповестим вас на официальном сайте", - говорится в твиттере клуба.
⚠ Уважаемые болельщики!— Открытие Арена (@otkritiearena) November 12, 2020
В связи ограничениями, введенными мэрией Москвы из-за ситуации с коронавирусом, с 13 ноября мы вынуждены временно приостановить экскурсионные туры по нашему стадиону и Залу Славы.
Приносим извинения за доставленные неудобства. pic.twitter.com/26JhkfSg0q
21 ноября состоится матч "Спартака" с "Динамо" в рамках 15-го тура чемпионата России.
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