Эксперт: "ФИФА может потерять сотни миллионов евро, если Месси, Роналду и Бэйл не попадут на Чемпионат Мира"

Известный специалист по работе с брендами Марсель Нобиль высказался о потерях, которые грозят ФИФА в случае невыхода на Чемпионат Мира в Россию сборных Аргентины, Португалии и Уэльса.

"Футбол работает по тем же правилам, что и киноидустрия, в которой в фильмы стараются привлекать известных актеров для того, чтобы собрать "кассу". Поэтому у ФИФА есть причины для беспокойства. Нельзя отрицать, что для привлечения интереса нужны звезды. Отсутствие больших имен вызывает большие брендовые потери. ФИФА может потерять сотни миллионов ЕВРО", - цитирует Нобиля Mirror.

Напомним, сегодня Уэльс сыграет против Ирландии. | soccernews.ru