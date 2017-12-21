Эксперт: "Моуринью может допустить ту же ошибку с Мхитаряном, которую ранее он сделал с Де Брюйне и Салахом"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюгенрих мхитарян

Эксперт: "Моуринью может допустить ту же ошибку с Мхитаряном, которую ранее он сделал с Де Брюйне и Салахом"Известный футбольный эксперт Рафаэль Хонигштайн предупредил главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о возможных последствиях продажи полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

"Может ли Моуринью снова совершить эту ошибку? Да, я думаю, это очень возможно, потому что мы уже видели, на что способен Генрих Мхитарян. Мы видели его в "Шахтере", мы, конечно же, видели его в Дортмунде под руководством Томаса Тухеля, где он был совершенно выдающимся... Это игрок, который по какой-то причине не сработался с Жозе Моуриньо, но это не значит, что он не будет снова играть великолепно в другой команде", - цитирует Хонигштайна ESPN FC.

Напомним, вчера Мхитарян сыграл 20 минут в игре против "Бристоль Сити". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов