Эксперт: "Моуринью может допустить ту же ошибку с Мхитаряном, которую ранее он сделал с Де Брюйне и Салахом"

Известный футбольный эксперт Рафаэль Хонигштайн предупредил главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о возможных последствиях продажи полузащитника своей команды Генриха Мхитаряна.

"Может ли Моуринью снова совершить эту ошибку? Да, я думаю, это очень возможно, потому что мы уже видели, на что способен Генрих Мхитарян. Мы видели его в "Шахтере", мы, конечно же, видели его в Дортмунде под руководством Томаса Тухеля, где он был совершенно выдающимся... Это игрок, который по какой-то причине не сработался с Жозе Моуриньо, но это не значит, что он не будет снова играть великолепно в другой команде", - цитирует Хонигштайна ESPN FC.

Напомним, вчера Мхитарян сыграл 20 минут в игре против "Бристоль Сити". | soccernews.ru