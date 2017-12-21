Эксперт: "Не верю в переход Озила в "Манчестер Юнайтед" или "Барселону"

Известный немецкий футбольный эксперт Рафаэль Хонигштайн прокомментировал информацию о будущем полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

" Я не думаю, что у него есть вариант с продолжением карьеры в Премьер-Лиге, я не верю всем этим рассказам о заинтересованности Моуриньо и "Манчестер Юнайтед", я не думаю, что эта информация заслуживает доверия. Что касается возвращения в Испанию, то тот факт, что он уже играл в "Реале", осложняет ситуацию. Также я не думаю, что в Германии у него будет много вариантов ", - цитирует Хонигштайна le10sport.

Напомним, Озил прокомментировал завершение карьеры Росицки. | soccernews.ru