Эксперт Sky Sports: "Из-за прихода Санчеса сразу трое ключевых игроков "МЮ" стали играть хуже"

Теги манчестер юнайтедалексис санчесмаркус рэшфордантони мартиаль

Эксперт Sky Sports: "Из-за прихода Санчеса сразу трое ключевых игроков "МЮ" стали играть хуже"

Эксперт Sky Sports Чарли Николас считает, что переход нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" негативно повлиял на команду.

"Даже если бы Погба был в форме, он вряд ли попал бы в старт из-за той путаницы, которую создал переход Алексиса. Точно также пострадал и Мартиаль. Но хуже всего от этого трансфера стало Рэшфорду", - сказал Николас.

Кроме того трансфером Санчеса был крайне недоволен защитник команды Маркос Рохо, который часто конфликтовал с ним во время матчей между сборными Аргентины и Чили.

Напомним, что 29-летний Санчес перейдя в "МЮ" стал самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги.

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