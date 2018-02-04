Эксперт телеканала "ESPN": "Кейн допустит ошибку, если откажет "Реалу"

Эксперт телеканала "ESPN" Алехандро Морено высказался о возможном переходе форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в мадридский "Реал".

"Полагаю, он может отказать "Реалу Мадрид", но я не думаю, что это был бы правильный ход с точки зрения профессионального роста Харри Кейна. Это не то, что бы сделал я, его будущее из-за этого может сложиться по-другому", - цитирует Морено Express.

Напомним, "Тоттенхэм" готов расстаться с Кейном. | soccernews.ru