Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом

Теги чемпионат европыкоронавирус

Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома не исключил вероятности переноса чемпионата Европы по футболу, который запланирован на ближайшее лето.

"Смогут ли вакцины остановить это распространение – все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени.

Я вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль – август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово – это неуверенность, и что нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований", - приводит слова Мас-Комы Sport24.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был состояться летом прошлого года, но турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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