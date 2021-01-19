Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Сантьяго Мас-Кома не исключил вероятности переноса чемпионата Европы по футболу, который запланирован на ближайшее лето.
"Смогут ли вакцины остановить это распространение – все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, в какой степени.
Я вовлечен в организацию масштабных мероприятий, запланированных на июль – август 2021 года. Во всех этих случаях мы пришли к выводу, что нынешнее ключевое слово – это неуверенность, и что нынешнее развитие пандемии не дает оснований для оптимизма. Таким образом, во всех случаях мы думаем о плане Б, то есть новой отсрочке соревнований", - приводит слова Мас-Комы Sport24.
Напомним, что чемпионат Европы-2020 должен был состояться летом прошлого года, но турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1