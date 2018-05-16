Эксперт: "Зидан одобрил трансфер Салаха"

Теги реал мадридзинедин зиданмохамед салах

Эксперт: "Зидан одобрил трансфер Салаха"

Эксперт OkDiario Эдуардо Инда сообщил о желании наставника "Реала" Зинедина Зидана приобрести Мохамеда Салаха.

"Зидан уже одобрил трансфер Салаха. Он любит этого футболиста" - приводит слова Инды Tribalfootball.

Напомним, что Салах был признан лучшим игроком АПЛ.

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