"ЭкСпорт": названо имя блогера, опубликовавшего интимное видео с Дзюбой

Скандальное интимное видео с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой опубликовала блогер Наталья Веретенникова, сообщает Telegram-канал "ЭкСпорт".

По сведениям источника, девушка теперь боится за свою жизнь в связи с травлей в сети. В настоящее время она проживает за границей. По некоторым данным, Веретенникова сама призналась, что Дзюба для нее записал видео, на котором он занимается мастурбацией.

Стоит отметить, что Дзюба неоднократно попадал в скандалы. В 2009 году его обвинили в краже денег у бывшего игрока "Спартака" Владимира Быстрова. В 2013 году Дзюба подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, изобразив усы наставника. Не так давно футболист имитировал половой акт с нападающим "Зенитом" Сердаром Азмуном в раздевалке.

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